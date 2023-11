Luna park e Movida, weekend tranquillo

Luna park e Movida a Legnano, maxi controlli della Polizia di Stato.

Luna park e Movida, tutto sotto controllo. Non si sono fermati neanche nel weekend appena passato i maxi controlli della Polizia di Stato a Legnano. Le zone monitorate sono state ovviamente quelle delle giostre (dove nelle scorse settimane si stava per verificare una maxi rissa con minorenni che si erano dati appuntamenti sui social per poi cercare di replicare cercando anche di depistare il lavoro della Polizia) così come le zone della Movida, l'area della stazione ferroviaria, Largo Tosi e le Gallerie Cantoni. In campo, oltre alle volanti, anche il Reparto prevenzione crimine di Milano: al termine del fine settimane ben 150 i minorenni che sono stati identificati.

Giovani passati al setaccio

Al luna park tutto è filato liscio: rispetto ai 6mila visitatori delle altre settimane, venerdì se ne sono contati 1500 e sabato 2500, identificati ben 51 minorenni, tra italiani e stranieri.