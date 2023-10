Rissa a Legnano: quasi 100 ragazzi si erano dati appuntamento per picchiarsi

Rissa a Legnano nella serata di sabato a Legnano: quasi 100 ragazzi si erano dati appuntamenti per aggredirsi. Tre i feriti.

Rissa in città, tre feriti

Le indagini della Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale procedono serrate. Obiettivo è quello di capire cosa avevano in mente quei quasi 100 ragazzi provenienti da Legnano, Cerro Maggiore e Gallarate che la sera di sabato 14 ottobre 2023 hanno creato scompiglio nella città di Legnano. Quello che pare assodato è che i giovanissimi, tra i quali anche minorenni (italiani così come stranieri di seconda generazione), si erano dati appuntamento all'esterno del luna park di viale Toselli per darsele di santa ragione. Molto probabilmente si erano parlati tra di loro usando i social. Quella sera i ragazzi si sono infatti presentati tutti nella zona esterna delle giostre. I primi ad intervenire sono stati gli addetti alla sicurezza del luna park, poi sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia locale (che alle giostre presta servizio) così come la Polizia di Stato. I ragazzi, tutti di età tra i 16 e i 17 anni, hanno iniziato a scappare.

Le tre aggressioni

Disperdendosi, i giovanissimi hanno portato il caos in altre zone del paese. In Piazza Primo Maggio (dove ci sono le giostre) un ragazzo di 17 anni di Busto Arsizio è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro: per lui trasporto in ospedale con 9 giorni di prognosi. E sempre al luna park è stato rinvenuto, a terra, un coltello lasciato da alcuni dei fuggitivi. In via Guerciotti invece ad avere la peggio è stato un ragazzo di Gallarate, aggredito da 10 giovani di Cerro Maggiore. Terzo ed ultimo episodio in stazione: anche qui un ragazzo di 16enne è rimasto ferito dopo essere stato colpito con una bottiglia alla nuca (per lui 5 giorni di prognosi).

Le indagini

Le indagini delle Forze dell'ordine proseguono serrate: Polizia, Carabinieri e Polizia locale stanno lavorando per cercare di capire le ragioni di tanta violenza, su come sono magari strutturati questi gruppi di giovanissimi e altro ancora. Alcuni dei ragazzi sono stati identificati, altri sono ancora in fuga. Da ricordare che ora la Polizia locale sta provvedendo a rafforzare il servizio dele volanti nelle serate di venerdì e sabato per cercare di prevenire questi fenomeni di violenza.