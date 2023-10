Maxi rissa al Luna Park fra minorenni: 17enne ferito con cocci di bottiglia

Maxi lite fra minorenni sabato sera, 14 ottobre, al Luna Park di Legnano: uno di questi è stato trovato ferito da cocci di bottiglia. Un altro ferito, forse nella stessa lite, trovato vicino alla stazione.

Un 17enne italiano è stato soccorso ferito da una bottiglia al Luna Park di Legnano: il minorenne è stato trasportato all'ospedale di Busto Arsizio. Diversi i ragazzi che hanno partecipato alla rissa e che poi hanno lasciato il luogo del pestaggio all'arrivo dei soccorsi e dei Carabinieri.

Un'altra lite, forse collegata a quella precedente, è stata segnalata nei pressi della stazione ferroviaria dove è stato trovato un 16enne Nordafricano molto probabilmente colpito da una bottiglia e trasferito in ambulanza all'ospedale di Legnano.

I gestori del Luna Park: "Ancora più controlli agli ingressi"

E su quanto accaduto sono intervenuti anche i proprietari del Luna Park amareggiati per gli scontri e pronti ad aumentare i controlli:

"Come molti di voi sapranno la situazione nella serata di sabato ha causato disagi a noi gestori delle attrazioni che al pubblico - hanno scritto in un comunicato - Un gruppo di ragazzi ha creato disagi soprattutto a chi voleva passare una serata di svago. Per contrastare il fenomeno e evitare situazioni spiacevoli, insieme alla Polizia Locale e al nostro staff della security abbiamo incrementato i controlli agli ingressi e come negli scorsi anni verranno installati dei tornelli contapersone agli ingressi".