L'ultimo saluto di Nosate a Nicolò Sposaro: sarà lutto cittadino

Si svolgeranno martedì 2 gennaio a Nosate i funerali di Nicolò Sposaro, il 22enne tragicamente morto in un incidente stradale.

L'ultimo saluto a Nicolò Sposaro morto in un incidente

Si svolgeranno martedì 2 gennaio 2024 alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Nosate: Nicolò era alla guida della sua auto, il 27 dicembre, quando si è scontrato contro un guard rail e ha perso la vita. In gravi condizioni l'amico di 19 anni che era al suo fianco.

Una tragedia per tutto il paese, dove era conosciuto per il suo lavoro di cuoco. Era anche un grande appassionato di calcio e tifoso interista, tanto che la Curva Nord neroazzurra gli ha dedicato un saluto speciale sui social e martedì sarà presente in paese con circa 400 tifosi.

Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 2 gennaio.