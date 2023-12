Morto in un incidente a 22 anni: addio a Nicolò Sposaro

Si chiamava Nicolò Sposaro il 22enne di Nosate morto questa notte, 27 dicembre, in un incidente stradale mentre era a bordo della sua auto.

Nosate piange Nicolò Sposaro, morto in un incidente a 22 anni

Faceva il cuoco in paese ed era un grande appassionato dell'Inter, Nicolò Sposaro, il 22enne di Nosate morto stanotte poco dopo le 2 in un incidente stradale lungo la Statale 36 all'altezza dell'uscita Buscate Nord.

"Un bravissimo ragazzo che lascia un bel ricordo in tutti" ha fatto sapere il sindaco di Nosate. La sua grande passione era l'Inter e la Curva Nord lo ha voluto omaggiare con un messaggio speciale.

Il 19enne in auto con lui in condizioni disperate

Nell'incidente di questa notte era presente anche un suo amico di 19 anni che è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate, di cui al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle condizioni. Illeso invece il terzo passeggero a bordo dell'Audi guidata da Nicolò.