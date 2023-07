L'ultimo saluto a Valentino, investito e ucciso da un ubriaco

Chiesa dei Santi Eusebio e Maccabei strapiena di gente a Garbagnate Milanese per l'ultimo saluto a Valentino Colia il 15enne di Garbagnate morto dopo essere stato investito da un ubriaco in Viale Kennedy nella serata di lunedì della scorsa settimana.

Corone di fiori e tantissima gente con la maglietta bianca per ricordare il 15enne che frequentava i Salesiani di Arese. E proprio un sacerdote della scuola Aresina ha ricordato il 15enne durante l'omelia.

"Caro Valentino ti mettiamo nelle mani di Dio. Mi piacerebbe che fossi tu a prendere la parola, mi piacerebbe che ora prendessi le sedie e il tavolo per fare festa, come tu sapevi fare. Ha saputo volere bene a tante persone. Voi giovani siete la speranza. Amici di basket di scuola persone che aveva incontrato per le vie di Garbagnate. Siete tutti qui. La vita era un campo di allenamento dove incontrare il Signore, eri capace di portare affetto a chi aveva sofferenza. Eri un ragazzo buono. Portavi allegria vivevi la vita con tante passione. Amavi il basket amavi la vita. Ora sono certo che sei vicino al signore ma il tuo affetto, la tua bontà, la tua amicizia saranno sempre con noi. Tu sarai un angelo custode per tutti noi in paradiso. Non ti dimenticheremo".