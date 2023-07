Tragedia a Garbagnate, due giovanissimi travolti da un ubriaco, muore un 15enne

Il terribile episodio è avvenuto ieri verso le 22,35 a Garbagnate Milanese. Due i 15enni coinvolti, un ragazzo e una ragazza: lui non ce l'ha fatta, mentre la giovane è in prognosi riservata.

Tragedia a Garbagnate

Il furgone ha travolto i due giovanissimi in via Kennedy, mentre si trovavano in sella alla loro bicicletta. Uno schianto fortissimo, che ha necessitato l'intervento di due ambulanze e dell'elisoccorso.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Muore un 15enne

Il ragazzo V.S. residente a Garbagnate, di soli 15 anni, è stato trasportato d'urgenza al San Gerardo di Monza, dov'è morto poco dopo l'arrivo. La coetanea, A.L., invece, è di Cesate ed è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano. Lei si trova ancora adesso in prognosi riservata.

Il conducente era ubriaco

In manette l'uomo che ha travolto i due giovani. Gli immediati accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti hanno consentito di appurare che il conducente del veicolo, che si è fermato a seguito dell'incidente, fosse positivo all’alcol test e privo di patente di guida.

Arrestato

Il conducente è stato poi condotto presso la Casa Circondariale di Milano "San Vittore" mentre l'Autorità Giudiziaria ha disposto l'esame autoptico della salma del giovane. Sono in corso, da parte dei Carabinieri, ulteriori attività di indagine per cristallizzare la dinamica dell'investimento.

Testimonianze

Le prime testimonianze parlano di un urto terribile, con la giovane vittima trascinata per diversi metri dal furgone, e di un guidatore evidentemente alterato e disperato per quanto accaduto.