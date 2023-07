Incidente in A4: morto un uomo di 40 anni

Incidente mortale oggi, 26 luglio 2023, poco prima di mezzogiorno in A4 all'altezza di Pero: ad avere la peggio un uomo di 40 anni.

Incidente in A4: morto un 40enne

Niente da fare per un uomo di 40 anni anni vittima di un incidente in A4 nel tratto tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Sul posto erano stati inviati un'ambulanza e l'elisoccorso ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Lunghe code per chi proviene da Torino in direzione Milano. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.