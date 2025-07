L'ultimo saluto a Davide Gorla, ucciso nel suo negozio

Funerale

Tre comunità in lutto a Castellanza per l'addio al 64enne residente a Rescaldina.

Oggi, lunedì 7 luglio, nella chiesa di San Giulio a Castellanza, si terranno i funerali di Davide Gorla, il commerciante 64enne ucciso a coltellate nel suo negozio di via Milano a Busto Arsizio.

L'addio a Davide Gorla, ucciso nel suo negozio

Gorla era una figura molto conosciuta nella sua Busto e non solo. Titolare della cartoleria di pregio "Linea Continua", nell’ex galleria Boragno di via Milano a Busto Arsizio, era apprezzato e stimato per i modi gentili e riservati, la competenza e l’amore per il proprio lavoro. Originario di Castellanza, viveva da qualche tempo a Rescaldina insieme al fratello.

L'ultimo aiuto alla Fondazione Bianca Garavaglia

L’associazione dei commercianti ha parlato di "una perdita gravissima" e ha espresso vicinanza alla famiglia. Giovedì 3 luglio inoltre è stata organizzata una fiaccolata in centro città in suo onore e terminata davanti al suo negozio. Anche le Amministrazioni comunali di Busto Arsizio, Castellanza e Rescaldina hanno espresso cordoglio e solidarietà. Commercianti e Comune di Busto si sono stretti accanto alla famiglia, che invita a non mandare fiori, ma offerte alla Fondazione Bianca Garavaglia per l'ultimo saluto. Iban: IT62E0 3069 0960 6100000 127165, causale: Donazione in memoria di Davide Gorla.

"Siamo qui per dirgli grazie"

"Siamo qui perché abbiamo da dire grazie a Davide, perché l’abbiamo conosciuto - le parole del sacerdote nell'omelia - Quando troviamo una persona che con generosità cerca di darti la sua bontà, questo non è un segno di vita eterna? Davide noi ti diciamo grazie, ma tu aiutaci a portarlo da questa bara all’altare di Gesù. La domanda del perché della sua morte. A volte questa domanda è un tentativo di sfuggire e rinunciare al senso della nostra vita. Anche Davide pur nella sua leggerezza ci portava tante domande. Il Signore ci dà un altro segno, quello di amare: nell’amore c'è il segno della vita che non finisce".

I ricordi

Al termine della funzione, spazio a tanti ricordi di famigliari e amici che si sono alternati sull'altare.