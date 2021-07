L'ultimo saluto a Davide Giudici sabato in San Pietro

L'ultimo saluto a Davide Giudici, il legnanese scomparso a 31 anni in seguito a un malore, si terrà nel pomeriggio di sabato 24 luglio 2021 nella chiesa di San Pietro.

L'ultimo saluto al "Poz", "persona dalla spiccata bontà e dall'irresistibile simpatia"

Ad annunciarlo è la contrada Sant'Erasmo, della quale Giudici era un membro attivo. "Sabato alle 14.30 presso la Chiesa di San Pietro si svolgeranno i Funerali di Davide Giudici da molti conosciuto come 'Poz'. E' sempre stato un ragazzo della Canazza, un Contradaiolo, un Amico e una persona dalla spiccata bontà e dalla irresistibile simpatia. In molti ricordiamo e continueremo a ricordare innumerevoli aneddoti a lui legati... La sua immancabile presenza in griglia (con rigorosa fascetta da battaglia). Le albe passate in contrada, le nottate di scherzi, l'indimenticabile fine propiziatoria con Bonecco, il WoodPoz e la sua volata verso il campo durante la vittoria del 2014... Ci stringiamo nel dolore di questa perdita improvvisa... ma nelle notti di Maggio si sentirà sempre parlare del Buon Poz" è il messaggio che i biancoazzurri hanno affidato alla propria pagina facebook.