L'ultimo abbraccio ad Alen D'Amico: "Addio gigante buono"

"Stampate nel cuore l'immagine più bella che avete di Alen... Si allontana dai nostri sguardi ma ora è con Dio".

Folla e commozione a Turbigo per l'ultimo saluto ad Alen D'Amico

Così don Carlo Rossini, parroco di Turbigo, si è rivolto alla folla assiepata nel pomeriggio di oggi, sabato 27 maggio 2023, nella chiesa parrocchiale Beata Vergine Assunta per dare l'ultimo saluto ad Alen D'Amico, il 18enne turbighese deceduto nel tragico incidente di domenica mattina. Presenti i famigliari, gli amici (molti dei quali con le moto, grande passione del ragazzo) e l'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Fabrizio Allevi.

"Chiedetevi come volete investire il vostro futuro e fatelo anche per lui"

Il sacerdote ha proseguito:

"Domenica mattina passavo di lì un minuto dopo l'incidente e l'ho visto. Ho dato una benedizione che è stato l'ultimo saluto su questa terra e il primo momento nelle braccia del Signore. Chiudo gli occhi e lo rivedo... E' morto? No, ha chiuso gli occhi nel mondo e li ha aperti alla luce di Dio. Agli amici dico: anche io alle elementari ho perso la mia compagna di banco, ma da lì è nato un legame che è per sempre. Chiedetevi come volete investire il vostro futuro e fatelo anche per Alen, così che da questo momento di dolore si moltiplichi il bene. Diciamo addio ad Alen, che è una speranza: 'a Dio', ci vediamo lì, davanti al Signore".

"Ricorderemo sempre la tua dolcezza, la tua gentilezza e i tuoi occhi blu"

Hanno poi preso la parola gli amici:

"Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo. Alcuni di noi ti conoscevano fin dalla scuola dell'infanzia. Di te ricordiamo la dolcezza, la gentilezza e i tuoi grandi occhi blu. Addio Alen, ti porteremo sempre nel cuore".

Lo schianto frontale che ha spezzato due giovani vite

Lo schianto tra l'auto sulla quale viaggiava Alen e un'altra vettura con a bordo due giovani è avvenuto in via Milano, poco prima delle 7.30. L'impatto è stato frontale, terribile, e il bilancio è stato di due morti. Oltre ad Alen ha perso la vita anche Claudia Taormina, 24enne di Milano. Ferito il coetaneo di Nosate che si trovava in auto con lei, al volante.