Morto nell'incidente, paese in lutto per Alen D'Amico

Alen D'Amico è la giovane vittima dell'incidente mortale avvenuto domenica mattina a Turbigo.

Alen D'Amico aveva 18 anni

Aveva solo 18 anni. Alen D'Amico è una delle vittime del tragico incidente avvenuto la mattina di ieri, domenica 21 maggio 2023, a Turbigo. Erano circa le 7.20 quando la sua auto si è scontrata contro quella su cui viaggiavano due 24enni, entrambe sulla via Milano: l'impatto è stato violentissimo. Alen e la 24enne, Claudia Taormina di Milano, sono morti sul colpo. Unico sopravvissuto il 24enne (residente in Svizzera).

Il lutto

Tutta la comunità di Turbigo si è svegliata sotto shock. "Una terribile tragedia ha svegliato ieri mattina il nostro paese - il commento del sindaco Fabrizio Allevi - In via Milano, a causa di un frontale, sono stati strappati alla vita due giovanissimi ragazzi. L'Amministrazione comunale si stringe al dolore delle famiglie, sono tragedie che non devono accadere".