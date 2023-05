Incidente a Turbigo: ecco chi sono le due giovani vittime

Incidente a Turbigo, due i giovani deceduti.

Turbigo si è svegliata con una notizia terribile: poco prima delle 7.30 di oggi, domenica 21 maggio 2023, due giovani sono morti in un tremendo incidente che si è verificato lungo la via Milano. Due le vittime: Alen D'Amico, 18enne di Turbigo, che viaggiava sulla sua auto, a Claudia Taormina, 24 anni, di Milano, che si trovava sul sedile passeggero dell'altra vettura. Il 24enne sopravvissuto, ora ricoverato in ospedale, risiede in Svizzera.

La tragedia

L'impatto tra le due vetture è stato tremendo. Frontale. Sul posto sono arrivati l'ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l'automedica, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri.