Lite sul treno, spunta un coltello: un ferito

Lite sul treno a Parabiago, spunta un coltello e c'è un ferito: è successo a Parabiago.

Lite sul treno, col coltello

Attimi di paura su un treno. E' quanto successo la sera di ieri, domenica 26 novembre 2023, nella zona della stazione ferroviaria di Parabiago. Erano circa le 22 quando su un convoglio in sosta alla stazione è scoppiata una lite tra due uomini, da una parte un 28enne romeno e un italiano. Cosa abbia fatto surriscaldare gli animi ancora non si sa per certo, sta di fatto che entrambi avevano bevuto un po' troppo. Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme all'ambulanza della Croce bianca di Legnano.

I soccorsi

Il 28enne è stato trovato con un taglio alla mano destra, procuratosi nel tentativo di disarmare l'italiano che aveva estratto un coltello. Il romeno è stato medicato sul posto, poi trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano dove è stato giudicato guaribile con una prognosi di 15 giorni. L'italiano è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate.