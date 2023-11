Beccato in un bar di Legnano con 10 grammi di cocaina: arrestato 50enne.

Al bar con la droga: arrestato un 50enne

Nella serata di ieri, venerdì 24 novembre 2023, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Legnano, il Nucleo operativo della stessa Compagnia Carabinieri ha arrestato, per detenzione ai fini di spaccio e detenzione illegale di munizioni, un 50enne, residente in città e pregiudicato, poiché sorpreso all'interno di un bar cittadino, gestito dalla convivente, in possesso di 10 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. E' stata perquisita anche l'abitazione, dove sono state rinvenute 47 cartucce calibro 7.65. Contestualmente il Nas di Milano ha contestato alla titolare del bar una sanzione di 1000 euro.

Arresto per spaccio anche a Castano Primo

Invece a Castano Primo, sempre nella stessa serata, i militari della stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un cittadino marocchino, 42enne, irregolare, sorpreso in possesso di grammi 105 di hashish e grammi 16 di cocaina. Lo straniero, notato dai militari con atteggiamento sospetto, è stato perquisito nei pressi della stazione ferroviaria.