Ad Abbiategrasso nuovi boschi: oltre 3.000 alberi

Nell’ambito del National Biodiversity Future Center (Nbfc), il primo Centro nazionale di ricerca dedicato al monitoraggio, alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione della biodiversità italiana, promosso e coordinato dal Cnr, un gruppo di ricerca multidisciplinare è al lavoro per allestire siti di afforestazione sperimentale in diverse città italiane: si parte dalla Città Metropolitana di Milano, con Abbiategrasso, Albairate e Corbetta, che sono pronti a ospitare 7.728 nuovi alberi. Abbiategrasso sarà protagonista di questa rivoluzione con la collaborazione del Parco del Ticino verranno effettuate due piantumazioni boschive in città.

Nella prima settimana di dicembre 2023

«Una è imminente, nella prima settimana di dicembre - ha confermato l'assessore alla Tutela del Paesaggio e dell’Ambiente Valter Bertani – Il nuovo bosco sorgerà in via Saba, nella nuova zona industriale, che sicuramente merita una riqualificazione. Andremo ad inserire nell’area , in 16mila metri quadri, 2.660 nuove piante, per la maggior parte autoctone, che ci consentiranno di sperimentare, visti i cambiamenti climatici, una diversa tipologia di piantumazione».

Con il Parco del Ticino

Un intervento totalmente finanziato dal Parco del Ticino.

«Un progetto frutto di una sinergia molto proficua con l’Amministrazione di Abbiategrasso – ha affermato la presidente del Parco Cristina Chiappa – Noi ci occuperemo della sua manutenzione per i primi cinque anni, seguendo la sua naturale evoluzione, poi si dovrà cercare chi se ne occuperà nel futuro».

Ma non è tutto , a gennaio 2024 nuova operazione di messa a dimora di nuove piante, questa volta nell’aria fronte stabilimento Mivar.