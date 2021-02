L’esordio di Bertolaso: “Tutta la Lombardia vaccinata entro giugno”

Il neoconsulente della Lombardia per la campagna di vaccinazione regionale Guido Bertolaso parte con il botto: “Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile”. Una dichiarazione carica di ottimismo, ma che farà senza dubbio discutere.

Bertolaso: “Lombardia vaccinata entro giugno”

Servono oltre 16 milioni di vaccini, da somministrare a un ritmo vicino alle 100mila dosi al giorno. Per Guido Bertolaso neoconsulente per la campagna vaccinale in Lombardia “Si può fare”, come avrebbe detto il dottor Frankenstìn nel celebre film di Mel Brooks. Eppure al di là del ritmo forsennato, dei numeri delle forniture di fiale e dosi previste ne è certo: “Il traguardo di vaccinare tutta la regione Lombardia prima di giugno è assolutamente possibile“.

Dopo la comunicazione dell’assessore al Welfare in Consiglio regionale però il traguardo sembra tutt’altro che vicino. Ad oggi in Lombardia sono state somministrate 323.430 dosi dall’inizio della campagna (il 27 dicembre), e guardando alle forniture in programma per febbraio (675.952 tra Pfizer, Moderna ed AstraZeneca) si fatica a vedere come raggiungere i 3 milioni di somministrazioni al mese che da oggi a giugno dovrebbero venire effettuate per chiudere a giugno la campagna vaccinale. Anche di più, contando che in Lombardia la Fase 2 non inizierà prima di fine marzo, stando sempre ai programmi delineati da Moratti tra la commissione di settimana scorsa e il consiglio di oggi.