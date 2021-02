La Fase 1 della campagna vaccinale al termine

La Fase 1 della campagna vaccinale, riservata agli operatori sanitari, sociosanitari delle strutture di ricovero e cura e degli operatori e ospiti delle Rsa, è quasi terminata: lo ha annunciato l’assessore al Welfare Letizia Moratti

Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia, assessore al Welfare Letizia Moratti nel suo intervento di oggi, martedì, in Consiglio regionale.

La fase successiva, denominata ‘Fase 1 Bis’, riguarderà 107.425 persone appartenenti a otto categorie, oltre ad altro personale da censire, anche in funzione delle indicazioni del Ministero: Rsd (residenzialità psichiatriche), centri diurni, assistenza domiciliare, farmacisti, dentisti, odontoiatri e confprofessioni varie, sanità militare, Polizia di Stato, ambulatori accreditati e altri medici liberi professionisti, informatori scientifici del farmaco e altro personale da censire.

“E ‘in corso una puntuale ricognizione per ulteriori categorie prioritarie, una raccolta delle informazioni di contatto ed è previsto l’inizio delle somministrazioni a partire dal 10 febbraio sulla base delle adesioni – ha aggiunto. Dopo questa prima fase che era sulla base di target specifici occorre però chiarire alcuni punti con il Governo. In particolare servire una Conferenza Stato Regioni nella quale verificare i criteri di distribuzione dei prodotti vaccinali in relazione alla popolazione individuata poiché questo criterio potrebbe generare difformità tra le regioni e non rispondere effettivamente ai bisogni dei cittadini. Per questo sarebbe opportuno avere una definizione centralizzata e condivisa delle priorità per categorie, in modo da poter garantire più uniformità possibile tra le regioni “.