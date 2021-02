Bertolaso nominato consulente per l’attuazione del piano vaccini

Dopo tanti rumors, è arrivata l’ufficialità: Guido Berolaso è il nuovo consulente del presidente Attilio Fontana per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccini anti Covid della Regione Lombardia

La nomina di Bertolaso per il piano vaccini

La notizia è stata data questa mattina dal presidente Fontana nella conferenza stampa in cui è stato ufficializzato il nuovo incarico affidato a Guido Bertolaso. Presenti anche la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti, l’assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni e lo stesso Bertolaso.

“Voglio ringraziarlo per la decisione di riprendere la collaborazione con noi – ha spiegato Fontana – Ci diede un aiuto fondamentale per la realizzazione dell’ospedale in fiera, concluso in poche settimane. Ora abbiamo la sua disponibilità per un momento così delicato che è la campagna vaccini anti Covid”

Il nuovo vaccino

“In una situazione in continua evoluzione in materia di gestione dei vaccini – ha ricordato il presidente Fontana, richiamandosi alla recente decisione dell’Agenzia del farmaco che ha autorizzato l’estensione agli over 50 dell’antivirus prodotto da Astra Zeneca – abbiamo bisogno di grande capacità e di efficienza, della professionalità di chi ci sa dare sicurezza. Bertolaso lo ha dimostrato in tutta la sua vita e lo farà anche in questo caso qui, in Regione Lombardia.”