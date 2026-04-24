La città piange Graziano Bonaldo (primo da sinistra nella foto), ex presidente della Croce Rossa di Legnano.

Legnano piange l’ex presidente della CRI Graziano Bonaldo

L’uomo è venuto a mancare nella giornata di ieri, giovedì 23 aprile, all’età di 63 anni. L’uomo è stato colto da un malore improvviso, mentre stava pedalando lungo una pista ciclabile in Trentino insieme alla moglie. Immediatamente sono partiti i soccorsi, ma purtroppo per il 63enne non c’è stato nulla da fare.

Nel 2013 Bonaldo fu presidente del comitato CRI ed ebbe il compito di gestire la sezione legnanese nel delicato processo di privatizzazione dall’allora ente pubblico verso l’attuale assetto nazionale di associazione di volontariato, un difficile percorso che vide uno storico gruppo di dipendenti transitare in AREU.

L’impegno in Protezione Civile

Bonaldo aveva ricoperto in precedenza il ruolo di responsabile del nucleo di Protezione Civile CRI, coordinando numero missioni di soccorso tra le quali spicca, per impiego di risorse e durata d’intervento, l’assistenza alla popolazione dei comuni astigiani di Castello d’Annone e Rocchetta Tanaro colpiti dalla drammatica alluvione del 1995.