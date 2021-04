Legnano in lutto per il 59ennne Lucio Oldrini

Legnano in lutto per la scomparsa di Lucio Oldrini, 59 anni, e conosciutissimo per i suoi tanti anni di servizio delle Onoranze funebri Salmoiraghi.

Legnano piange Lucio Oldrini: aveva 59 anni

Si è spento a soli 59 anni Lucio Oldrini, conosciutissimo in città per il suo lavoro alle pompe funebri Salmoiraghi. A ricordarlo con affetto, ieri – venerdì 23 aprile 2021 -, Daniele Berti, profondo conoscitore di Legnano, delle storie e realtà legnanesi.

Il commosso ricordo di Berti

Ha scritto sul suo blog Daniele Berti:

“E’ cresciuto insieme a me all’oratorio di sSan Domenico. Ho conosciuto tutta la sua famiglia, famiglia numerosa, con 7 figli, 3 femmine e 4 maschi coi due gemelli miei coscritti… Rimasti orfani di padre quando ero alle medie… Una famiglia che non puoi non amare nei ricordi, anche se il rapporto era una normale ‘conoscenza’… In questi anni ci siamo visti con parte dei fratelli, ma Lucio non lo si poteva non vedere ogni tanto a qualche funerale, lui, con la sua simpatia e discrezione, ha accompagnato centinaia di legnanesi all’ultimo saluto prima di cedere alla terra o all’inceneritore il proprio corpo… Voglio abbracciare Lui e tutti i suoi famigliari”.