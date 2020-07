Le minoranze: “Sindaco, il nemico che si cerca spesso è dentro di noi”

“Non verrà mai meno, da parte nostra, la solidarietà e la vicinanza a chiunque venga minacciato di violenze o anche solo gratuitamente insultato, che sia dalle pagine di un giornale così come da un muro o da una lettera anonima, tanto più se l’offeso, rappresenta le istituzioni e la città in cui viviamo e che amiamo. Quindi il sindaco Ballarini stia certo che ci troverà sempre al suo fianco in queste circostanze”. Partito Democratico, Sinistra per Corbetta, Lista civica il Gabbiano, Movimento 5 Stelle sie sprimono sulle vicende che hanno toccato il sindaco Ballarini.

Le minoranze: “Non si mescolino le carte”

“Proprio per questa ragione noi la invitiamo a non mescolare le carte e confondere, le minacce odiose e le scritte contro di lei, fatte da qualche odiatore seriale o da individui disturbati come atti assimilabili alle attività dell’opposizione. Noi non condividiamo il suo stile nell’ esercitare le funzioni di sindaco né le modalità e i contenuti del suo operato. Al contempo ci siamo posti e ci poniamo, ovviamente e doverosamente, domande su vicende, che rimangono ancora oscure, accadute in questi ultimi quattro anni ormai note e stranote, che dividono e aumentano i conflitti nella nostra Comunità cittadina. Lasciamo che siano gli organi competenti a far chiarezza. Stia certo che noi non faremo mai opposizione né a lei, né a chiunque altro, ricorrendo a pizzini sgrammaticati né a scritte vandaliche sui muri del centro cittadino, né con lettere anonime”, incalzano.

“Opposizione aperta, chiara e trasparente”

“La nostra opposizione è aperta, chiara e trasparente, con tutti i limiti che potremmo avere, continueremo a farla a viso aperto, in Consiglio comunale con mozioni, interrogazioni, ordini del giorno e quant’altro in termini di legge. La nostra è un’opposizione che lei dovrebbe rispettare maggiormente invece di ricorrere a dilazioni nelle risposte e al dileggio dei consiglieri d’opposizione. Facciamo opposizione con comunicati sui giornali e sui social, con le nostre domande a cui mai si degna di rispondere, la facciamo soprattutto tra la gente e stia certo continueremo su questa strada. Questo è il ruolo dell’opposizione, che ricordiamo, è il fondamento della democrazia.Quindi se è alla ricerca di nemici, guardi altrove. Noi siamo solo suoi avversari politici. Leali per giunta. C’è una grande differenza, impari ad apprezzarla!”, è l’appello finale.

