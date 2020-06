Il sindaco ancora nel centro del mirino degli haters FOTO

Ballarini, sindaco di Corbetta, ancora nel centro del mirino degli haters: scritte sui muri contro di lui

Dopo le minacce, rivolte anche alla sua famiglia, per il caso della video-denuncia dell’imprenditore multato, Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, è di nuovo sotto i riflettori perché nel mirino degli haters. Sui muri sono apparse scritto azzurre “Sindaco Corrotto”. E’ lui stesso, tramite Facebook, a portare alla luce questo episodio di diffamazione.

“Capisco che esistono persone pronte a farmi del male. Capisco che sto dando molto fastidio a qualcuno. Capisco che questa carica di odio nei miei confronti è figlia di un lavoro importante che stiamo portando avanti per il bene di Corbetta. Capisco tutto, ma ora basta! Gli “oppositori” sono passati dalle minacce, alle ingiurie e alle calunnie. Davvero pessimi e senza dignità. Non mi spaventano, ma chiedo un aiuto di cuore a tutti i Cittadini di Corbetta: tenete gli occhi bene aperti e state attenti, così riusciremo a scoprire insieme il vile colpevole di queste azioni immonde.Io la testa non la piego. Io continuerò ad andare avanti a testa alta, e non ci saranno ostacoli o difficoltà capaci di fermarmi. E questi ennesimi gesti di cattiveria, intimidatori, per me sono solo una nuova medaglia al petto di cui andar solo fiero. Io non mi arrendo”.