Ladri in azione alla chiesa di Seguro

Ladri in azione alla parrocchia di Seguro, frazione di Settimo Milanese.

I malviventi hanno colpito nella giornata di ieri, giovedì 14, quando nel corso della giornata qualcuno ha cercato di introdursi all'interno della chiesa grande. Una vicenda che è stata raccontata dalla stessa parrocchia attraverso i propri canali social.

"Ieri, nel corso della giornata - si legge sulla pagina Facebook -, approfittando del fatto che ci fosse poco movimento, qualcuno si è introdotto in chiesa grande a Seguro e ha scassinato le porte della sacrestia, sia quella che dà sull'altare, sia quella che porta allo studio nel corridoio di fianco alla zona del tabernacolo, oltre alle porte dello studio interno e della sala al primo piano della Torre/campanile. Non è stato rubato praticamente nulla ma le porte sono state rovinate in maniera tale da necessitare un cambio di telaio e serrature. Spiace!"