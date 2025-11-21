Ladri a scuola: rubati 11 computer

Stavolta è toccato alla Bonvesin de la Riva. Nei giorni scorsi alla Rodari e due settimane fa alla Manzoni.

Furto notturno ai danni dell’istituto Bonvesin de la Riva di Legnano, i ladri si portano via 11 computer.

Ladri di notte alla scuola Bonvesin de la Riva

Il colpo è stato messo a segno tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, quando i malviventi sono entrati nell’edificio scolastico concentrando la propria attenzione sull’ala che si affaccia su corso Magenta. Girando per le aule hanno sottratto i pc che gli insegnanti usano per l’attività didattica. Il furto è stato scoperto nella mattinata di oggi, alla riapertura della scuola. A livello economico, per l’istituto retto dalla dirigente Elena Osnaghi non si tratta di un danno ingente; più pesanti, per le classi colpite, i disagi organizzativi.

Colpite nei giorni scorsi anche Rodari e Manzoni

Quello di stanotte non è che l’ultimo di una serie di furti ai danni delle scuole cittadine. Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 novembre a ricevere la sgradita visita dei ladri è stata la primaria Rodari di via dei Salici: anche in questo caso è sparita una decina di computer. Il lunedì precedente, a rendersi conto che nel fine settimana qualcuno era entrato a scuola, sottraendo dei tablet, era stato il personale della primaria Manzoni di via Santa Teresa del Bambin Gesù.

Al Marcora di Inveruno disagi e un laboratorio inservibile

Nelle ultime settimane una vera e propria raffica di furti ha interessato inoltre l’istituto superiore Marcora di Inveruno, tuttora alle prese con gli strascichi di uno dei colpi dei malviventi. Un paio di settimane fa infatti i ladri hanno rubato ben sette Mac: un danno considerevole che ha causato anche l’interruzione della didattica di laboratorio per gli studenti del corso di Grafica, perché il laboratorio è stato chiuso finché non arriveranno i nuovi computer.