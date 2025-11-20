Serie di furti all’Istituto di Istruzione Superiore Inveruno. Quello con il bottino più sostanzioso è avvenuto più di dieci giorni fa al plesso Marcora, dove ignoti si sono introdotti nel laboratorio di grafica, presumibilmente passando da una finestra, e hanno rubato ben 7 computer Mac Apple.

Raffica di furti all’Istituto Marcora: rubati computer e danni per migliaia di euro

Un danno considerevole che ha causato anche l’interruzione della didattica di laboratorio per gli studenti del corso di Grafica, perché il laboratorio è stato chiuso finché non arriveranno i nuovi Mac. Nei giorni scorsi ci sono state nuove intrusioni sia nel plesso Marcora che nel Lombardini, dove sono stati sottratti dei computer, mentre in questo fine settimana in entrambi i plessi i balordi hanno scassinato i distributori di bevande, rubando i pochi euro contenuti. In questi ultimi casi i danni peggiori sono quelli causati alle porte antipanico, le cui riparazioni costeranno alcune migliaia di euro. L’istituto Marcora è dotato di impianto antifurto, ma purtroppo la centralina è rotta da tempo e nonostante le sollecitazioni a Città Metropolitana, cui spetta la manutenzione degli istituti superiori, non si è ancora intervenuti per la riparazione.

Con ogni probabilità la questione è nota e i malintenzionati si introducono a scuola senza scrupoli.

Il commento del dirigente Antonio Zito