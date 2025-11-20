Serie di furti all’Istituto di Istruzione Superiore Inveruno. Quello con il bottino più sostanzioso è avvenuto più di dieci giorni fa al plesso Marcora, dove ignoti si sono introdotti nel laboratorio di grafica, presumibilmente passando da una finestra, e hanno rubato ben 7 computer Mac Apple.
Raffica di furti all’Istituto Marcora: rubati computer e danni per migliaia di euro
Un danno considerevole che ha causato anche l’interruzione della didattica di laboratorio per gli studenti del corso di Grafica, perché il laboratorio è stato chiuso finché non arriveranno i nuovi Mac. Nei giorni scorsi ci sono state nuove intrusioni sia nel plesso Marcora che nel Lombardini, dove sono stati sottratti dei computer, mentre in questo fine settimana in entrambi i plessi i balordi hanno scassinato i distributori di bevande, rubando i pochi euro contenuti. In questi ultimi casi i danni peggiori sono quelli causati alle porte antipanico, le cui riparazioni costeranno alcune migliaia di euro. L’istituto Marcora è dotato di impianto antifurto, ma purtroppo la centralina è rotta da tempo e nonostante le sollecitazioni a Città Metropolitana, cui spetta la manutenzione degli istituti superiori, non si è ancora intervenuti per la riparazione.
Con ogni probabilità la questione è nota e i malintenzionati si introducono a scuola senza scrupoli.
Il commento del dirigente Antonio Zito
“Siamo amareggiati e senza parole – il commento del Dirigente scolastico Antonio Zito – Mai avevamo subito così tante intrusioni come in questo ultimo periodo, è una situazione preoccupante. Sono state rotte porte e finestre causando danni alla struttura della scuola, oltre ad aver sottratto beni importanti. Con i fondi a disposizione dell’istituto stiamo pensando di posizionare delle inferriate di protezione alle finestre del laboratorio di grafica, e installare delle sirene che suonano quando le porte vengono forzate. Stiamo pensando a come difenderci di fronte ad una situazione nuova, non avevamo mai visto effrazioni così frequenti”.