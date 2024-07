L'addio a Mattia Dattis: "Con te era impossibile sentirsi tristi"

Ancora una volta gremita. Così nel pomeriggio di oggi, sabato 6 luglio, la chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di piazza Maggiolini a Parabiago ha dato l'ultimo saluto a Mattia Dattis.

Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Mattia Dattis

Il giovane era scomparso in un incidente stradale avvenuto a Nerviano sabato 22 giugno. La famiglia, la comunità parrocchiale, con il nutrito mondo degli animatori, della società di basket Rooster, della polisportiva, della compagnia teatrale dei Pischifralli, quindi la gente comune. Tutti hanno reso omaggio al 20enne che in città era conosciuto per essersi sempre speso in favore degli altri.

Don Ronel Scotton: "Come Pier Giorgio Frassati"

Alla veglia di preghiera organizzata per ricordare Mattia, che si era tenuta lunedì 30 giugno, il vicario parrocchiale don Ronel Scotton, che ha officiato anche le esequie, aveva lasciato i fedeli con l'auspicio che prendessero a cuore la comunità come faceva lui e che ciascuno facesse la propria parte, e oggi don Ronel ha sottolineato come i primi frutti siano già germogliati. Don Ronel ha poi vpoluto accostare Mattia a Pier Giorgio Frassati, nato a Torino nel 1901 e mancato a 24 anni:

"Entrambi sono morti giovani, entrambi si sono rafforzati nella Fede e così come accadeva con Pier Giorgio, anche stando insieme a Mattia era impossibile sentirsi tristi".

Le parole commosse del papà e dell'amico Matteo

A prendere la parola in chiesa sono stati anche il papà di Mattia e l'amico fraterno Matteo. Il primo, in particolare, ha ricordato con commozione le abitudini del figlio, promettendo che andrà a mangiare con gli amici di Mattia uno dei tanti hamburger che lui era solito consumare con loro. Il prevosto don Maurilio Frigerio ha infine fatto riferimento alla raccolta fondi avviata in nome del giovane scomparso il cui ricavato sarà destinato all'oratorio.

Il rombo delle moto schierate in piazza Maggiolini

All'uscita dalla chiesa, il feretro è stato accolto da un lungo applauso e dal rombo dei motori delle moto - Mattia, lo ricordiamo, è scomparso in sella alla propria Kawasaki, una delle sue grandi passioni.