Schianto tra un'auto e una moto: muore 20enne

Incidente stradale dal bilancio tragico a Nerviano.

Tragico incidente a Nerviano: muore centauro 20enne

Il violento scontro è avvenuto poco dopo le 19.15 di oggi, sabato 22 giugno, in viale Kennedy. Un 20enne residente a Parabiago stava procedendo in sella a una moto quando, giunto all'altezza dell'incrocio con via Ticino, si è scontrato con un'auto. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale Emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e una del Comitato volontario di pronto soccorso di Arluno; in supporto è giunta anche l'automedica. Mentre i soccorritori portavano le prime cure al giovane, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, e a una donna di 51 anni, gli agenti del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano e Pogliano hanno effettuato i rilievi di rito. Sono intervenuti anche i Carabinieri.

Inutile la corsa in ambulanza fino all'ospedale di Legnano

Il centauro è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano, ma per lui non c'è stato più nulla da fare. La 51enne è arrivata al Pronto soccorso in codice giallo.