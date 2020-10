La Pro Loco mette in rete le associazioni VIDEO

La Pro Loco mette in rete le associazioni. Lo fa con una versione online dello storico Magenta Nostra, il periodico che veniva distribuito casa per casa, dal 1992, e che ora diventa online per fare da collettore delle iniziative delle associazioni.

La Pro loco mette in rete le associazioni

Alla regia del progetto il presidente Pietro Pierrettori, Sergio Cattaneo e Oliviero Trezzi, new entry i podcast di laura Invernizzi che leggerà le storie della tradizione, grande la sinergia con le realtà locali, dal Comune e alla parrocchia.

Si parte a novembre

Il via il prossimo 1° novembre. Plauso del sindaco Chiara Calati, che ha sottolineato come sia un “modo di fare comunità”, e del parroco don Giuseppe Marinoni, che proprio sabato 24 ha lanciato il canale You tube per le Messe.

