La libreria per Kekko diventa realtà

Continuano i progetti legati alla raccolta fondi “Uniti per Francesco”: l’iniziativa per ricordare il bustese Francesco Dati, Kekko, venuto a mancare il 30 agosto 2020 a soli 11 anni.

Una libreria in memoria di Kekko

L’iniziativa, nata in memoria di Francesco Dati, Kekko, l’undicenne bustese venuto a mancare il 30 agosto dello scorso anno a causa di una malattia rara, era stata attivata dai genitori dell’istituto comprensivo Tarra di Busto Garolfo insieme alla madre di Francesco, Nadine Bahi.

I fondi raccolti sono stati e verranno destinati all’associazione Obm – Ospedale dei bambini Milano – Buzzi onlus, rappresentata dal direttore operativo, Antonella Conti, per la creazione di librerie all’interno dell’ospedale.

E proprio in questi giorni è iniziata la realizzazione del progetto. Si pensa ora di creare una libreria più tradizionale in area Mac (macroattività ambulatoriale complessa) e di posizionare dei giochi a muro interattivi per i bambini con difficoltà di comunicazione e degli scaffali montessoriani a un’altezza adatta alle sedie a rotelle che permettano ai bambini di vedere immediatamente le copertine dei libri nella sala d’attesa del reparto di neurologia. Verranno così inseriti libri particolari e tattili dedicati alla comunicazione aumentativa.

La prossima iniziativa e come dare il proprio contributo

L’idea è di dotare tutti gli ambienti di una piccola libreria che abbia libri adatti ai bambini che frequentano quegli specifici luoghi, tutto sotto il nome di “Uniti per Francesco”.

La madre di Francesco, Nadine, sta inoltre pensando di creare una fiaba che ricordi Francesco ed è attualmente alla ricerca di persone che la aiutino con il progetto (illustratori ed editori).

È possibile donare attraverso diverse modalità: via bonifico bancario intestato ad “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus” presso BPM, all’iban IT23K0503401730000000043623 o con carta di credito o PayPal sul sito internet www.ospedaledeibambini.it, con la causale “donazione in memoria di Francesco”.

Oppure ancora, in busta chiusa direttamente ai referenti di plesso (Pierangela, infanzia M. T. di Calcutta, 3394235295; Ramona, primaria Mentasti, 3487235059; Marcella, primaria Tarra, 3405916490; Marilisa, primaria Olcella, 3383323871; Maria, secondaria Caccia, 3394236017).