Una raccolta fondi nel nome di Kekko, volato in cielo a 11 anni

Una raccolta fondi per l’ospedale Buzzi di Milano in nome di Francesco Dati, l’11enne di Busto Garolfo venuto a mancare il 29 agosto 2020, dopo aver lottato sin dalla nascita con una malattia rara.

La raccolta benefica nel nome del piccolo Kekko

I genitori dell’istituto comprensivo Tarra di Busto Garolfo, la scuola frequentata da Kekko, hanno deciso nelle ultime settimane di onorare la sua memoria organizzando una raccolta fondi, con l’obiettivo di sostenere l’ospedale Buzzi di Milano, dove Francesco era ricoverato. “Dopo la scomparsa di Francy, avevo detto che avrei voluto attivare un’iniziativa simile, ma poi anche gli altri genitori della scuola hanno voluto partecipare e, anche grazie al lavoro di Maria Golia, abbiamo organizzato ‘Uniti per Francesco’ – ha spiegato la madre, Nadine Bahi – I fondi raccolti saranno destinati all’associazione OBM (Ospedale dei bambini Milano Buzzi onlus), che organizza sempre tanti progetti all’interno dell’ospedale. È possibile donare: via bonifico bancario intestato ad “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus” presso BPM, all’iban IT23K0503401730000000043623 o con carta di credito o PayPal sul sito internet www.ospedaledeibambini.it con la causale “donazione in memoria di Francesco”.

