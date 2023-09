La fidanzata ricorda Emanuel Rroku con un libro

La fidanzata di Emanuel Rroku, ucciso a colpi di pistola a Turbigo, racconta la loro storia in un libro.

Emanuel Rroku ricordato dalla fidanzata: ecco libro

Emanuel Rroku è stato ucciso la sera del 16 settembre 2022: si trovava in via Allea comunale a Turbigo quando è stato raggiunto da colpi di pistola da un uomo. Le ferite lo hanno portato alla morte poche ore dopo in ospedale. Ora sul suo caso si sta celebrando il processo con tanto di nuovi rilievi che hanno visto arrivare in paese i Ris di Parma. In questi giorni è stato dato alle stampe il libro "Avrò cura di noi" scritto da Ilaria Scibilia, che di Emanuel era la fidanzata.

Un volume per il loro amore

"Ilaria ha 21 anni e una vita tranquilla - si legge nella presentazione del libro - Lavora come educatrice in una scuola, ha una famiglia che ama ed è fidanzata da 7 anni con Emanuel. I due ragazzi sono innamoratissimi e progettano un futuro insieme. Ma il destino ha altri piani. Che cosa succede quando perdi l’amore della tua vita da un momento all’altro, per mano di un gesto di violenza senza senso? Perché, semplicemente, si trovava nel posto sbagliato nel momento sbagliato? Succede che ti senti crollare il mondo sotto i piedi, e tutto ciò che hai vissuto fino ad allora ti sembra non avere più alcun senso. Soffri, sprofondi nel dolore, ripercorri tutti i momenti vissuti insieme e ti lasci sopraffare dai ma, dai se e dai perché. Da infinite domande senza risposta. Pensi che la vita non abbia più senso. Perdi la voglia di vivere. Ma poi a un certo punto capisci quanto la vita sia preziosa, e tu che hai ancora la possibilità di viverla e di plasmarla in base ai tuoi desideri non puoi non farlo. Devi continuare a vivere. Devi farlo anche per lui che non c’è più. Così Ilaria passa attraverso tutte le fasi del lutto e piano piano, faticosamente, prova a ricreare la mappa della sua esistenza, dopo il trauma che l’ha mandata in mille pezzi. Come i vasi rotti ricostruiti con la tecnica giapponese del 'kintsugi', Ilaria pian piano prova a ricostruirsi e fa delle sue ferite la sua forza. 'Avrò cura di noi' è la storia di un grande amore e di una perdita devastante. È una storia di dolore e di faticosa rinascita, ma è anche un inno alla vita, uno sprone a viverla appieno apprezzando ogni attimo. E un invito alla non violenza e all’assunzione di quella responsabilità che dovrebbe caratterizzarci in quanto esseri umani".