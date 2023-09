Omicidio di Emanuel Rroku: in corso nuovi rilievi e prove di sparo

Sono in corso oggi, lunedì 4 settembre, le prove di sparo e i nuovi rilievi a Turbigo per fare ulteriore chiarezza sull'omicidio di Emanuel Rroku di Turbigo, ucciso fuori da un bar lo scorso 16 settembre 2022.

Omicidio Emanuel Rroku, in corso nuovi rilievi e prove di sparo

Sono in corso a Turbigo dalle 8 e proseguiranno fino alle 13 i rilievi da parte dei Ris di Parma in via Allea Comunale dove il 16 settembre 2022 è stato ucciso a colpi di pistola Emanuel Roroku: i colpi erano stati esplosi da un connazionale dopo una lite all'esterno del bar (l'imputato, 30 anni e residente a Milano è imputato con giudizio immediato con dibattimento in corso al Tribunale di Busto Arsizio).

In una delle ultime udienze, l'attenzione e le analisi si erano spostate sulle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza. Ora è la volta di nuovi accertamenti in paese.

Il dettaglio dei rilievi

Oggi si stanno svolgendo delle attività di polizia giudiziaria da parte della Corte d'Assise di Busto Arsizio che prevedrà la seguente disciplina della circolazione stradale e chiusura attività:

- dalle 9 alle 13 divieto di transito pedoni, divieto di transito, sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli lungo le vie: Allea comunale tratto via Stazione-Garibaldi-Diaz, via Roma tratto San Vincenzo-Allea comunale, via Stazione tratto via Allea comunale-G.Cesare; il divieto di transito nelle vie Garibaldi e Diaz in direzione Allea comunale per un breve periodo con facoltà per i residenti di uscire in direzione di via Monte Nero o via G.Cesare durante la breve chiusura

- dalle 10 alle 13 circa chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali, di somministrazione, di servizi e associazioni (Piazza Bonomi) presenti in via Allea comunale tratto via Stazione-Diaz-Garibaldi ad eccezione della Caffetteria n.2 via Allea al solo fine di collaborare per le attività di indagine