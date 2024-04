La festa di fine Ramadan di Turbigo si è svolta senza alcun problema

Si è svolta questa mattina presto, 10 aprile, a Turbigo la festa di fine Ramadan della comunità musulmana locale, che nei giorni scorsi aveva provocato non poche polemiche politiche.





La festa di fine Ramadan di Turbigo si è svolta senza problemi

Nessuna contestazione e nessun problema di ordine pubblico questa mattina alle 7.30 al campo sportivo di Turbigo in occasione della festa di fine Ramadan della comunità musulmana locale. Nei giorni scorsi era stato il sindaco prima e l'onorevole di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato a sostenere che la festa non si potesse tenere in città per ragioni di ordine pubblico.

Una decisione ovviamente non apprezzata dalla comunità musulmana e che ha visto anche l'intervento della magistratura, di fatto obbligando il Comune ha concedere uno spazio per la preghiera.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

La festa di fine Ramadan

Questa mattina dalle 7.30 alle 8.30 i fedeli si sono raccolti sul prato del centro sportivo per pregare: presenti 200 persone circa che hanno pregato lasciando successivamente il centro sportivo.