Festa di fine Ramadan a Turbigo, il commento di De Corato: "Giusto non concedere spazi"

Sulla questione riguardante la festa di fine Ramadan a Turbigo e sulla mancata autorizzazione da parte del sindaco Allevi, è voluto intervenire anche l'onorevole i Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato.

«Ha fatto bene il Sindaco di Turbigo Allevi a non autorizzare la celebrazione della fine Ramadan perché in primis non è in possesso di un adeguato organico comunale che garantirebbe un’adeguata sicurezza e poi non è stato comunicato, da coloro che hanno fatto richiesta, il numero preciso dei partecipanti. Se fosse avvenuto il contrario, quindi il Sindaco avesse concesso l’autorizzazione, sarebbe stato un gesto imprudente e pericoloso che avrebbe comportato dei disagi ai cittadini turbighesi».