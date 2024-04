La festa di fine Ramadan si farà, il Prefetto ha deciso: sarà al campo sportivo

La festa di fine Ramadan a Turbigo si farà al campo sportivo: è la decisione del Prefetto di Milano.

La festa di fine Ramadan sarà al campo sportivo

La palla era passata al Prefetto di Milano, che ha deciso: la festa di Ramadan a Turbigo si farà e si svolgerà al campo sportivo.

La vicenda nata in paese nei giorni scorsi era diventata ben presto un caso nazionale: da una parte vi era l'associazione "Moschea Essa", che raggruppa persone di fede musulmana, che a febbraio aveva inoltrato al Comune la richiesta di poter svolgere sul territorio turbighese la propria festa per il termine del Ramadan; il Comune non aveva mai risposto, l'associazione (che si era affidata ad un legale) aveva passato tutto al Tar che aveva deciso come entro le 14 di venerdì 5 aprile 2024 il Comune doveva esprimersi. E dal palazzo comunale di Turbigo, per voce del sindaco Fabrizio Allevi, era arrivano il no. L'associazione e il suo legale avevano chiesto l'intervento del Prefetto, che si è espressp: la festa si deve fare. Dove? Al campo sportivo.

La decisione del Prefetto

Il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha convocato oggi, lunedì 8 aprile 2023, il sindaco e l'associazione alla presenza della Questura, Carabinieri, Vigili del fuoco e Città metropolitana per accertare "la sussistenza dei motivi di sicurezza ed incolumità pubblica" comunicati dal Comune. La Prefettura ha individuato un'area per la festa: il campo sportivo, che disponde i un parcheggio, di uno spazio adeguato, ed è quindi "adatta per fruibilità e controllabilità degli spazi".