La Contrada Sant’Ambrogio ricorda Martino Lunardi

Il ricordo e l’addio della Contrada Sant’Ambrogio di Legnano a Martino Lunardi, il 38enne scomparso ieri, venerdì 7 novembre, a causa di un malore improvviso.

L’addio di Sant’Ambrogio a Martino Lunardi

“Non ci sono parole per descrivere quello che ognuno di noi prova in questo momento”.

Inizia così, nello shock, il ricordo di Martino Lunardi pubblicato sui canali social della Contrada Sant’Ambrogio di Legnano. Il 38enne di San Vittore Olona è scomparso ieri notte, intorno all’1.30, a causa di un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre si rovava in casa. Inutili i soccorsi, tra cui quelli immediati da parte della madre, infermiera dell’ospedale di Legnano, e poi dei medici della terapia Intensiva legnanese.

Il funerale sarà celebrato lunedì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona.

“Oggi ci sentiamo tutti più soli”