E’ deceduto dopo un improvviso malore avvenuto in casa a San Vittore Olona Martino Lunardi, 38enne contradaiolo della Contrada Sant’Ambrogio di Legnano.

Malore in casa: addio a Martino Lunardi, 38 anni

Questa notte, verso la 1.30 in via 24 Maggio, zona scuola media, il 38enne sanvittorese è stato colto da arresto cardiaco nella propria abitazione: è stato soccorso prima dalla madre, che è infermiera dell’ospedale di Legnano, che gli ha praticato il massaggio cardiaco e poi dall’equipe dell’automedica. Intubato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano dov’è stato ricoverato in Terapia intensiva. Nonostante il prodigarsi dei medici, alle 18 è deceduto.

Lunedì mattina l’ultimo saluto a San Vittore Olona

Il funerale sarà celebrato lunedì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona.