Investito e schiacciato contro una cancellata: è in prognosi riservata

Si trova in prognosi riservata l'uomo che ieri, 17 maggio, è rimasto schiacciato da un'auto contro una cancellata a Bareggio.

Investito e schiacciato contro una cancellata

Si trova in gravi condizioni in prognosi riservata al San Gerardo di Monza l'uomo che ieri intorno alle 11.30 in via Varese è stato prima investito e poi schiacciato contro una cancellata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.