Un pedone è stato investito intorno alle 11.30 di oggi, 17 maggio, in via Varese a Bareggio: sul posto oltre alle ambulanze è arrivate anche l'elisoccorso.

Investito un pedone, arriva l'elisoccorso

Investimento intorno alle 11.30 in via Varese a Bareggio: sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. Sul posto è arrivata anche una squadra dei Vigili del Fuoco e al momento il ferito non è stato ancora trasportato in ospedale. Presente anche la Polizia Locale.

Non è stato ancora deciso se trasportare l'uomo in ambulanza o elicottero.

Il luogo dell'incidente: