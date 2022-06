Investito a Magenta: soccorso ciclista 27enne

Un ragazzo di 27 anni ha avuto un incidente mentre, con la sua bici, era in via Crivelli.

Incidente per un ciclista di 27 anni a Magenta

Erano circa le 10.45 di oggi, sabato 11 giugno 2022, quando un ragazzo di 27 anni ha avuto un incidente mentre si trovava con la sua bici in via Crivelli a Magenta. Sul posto, in codice giallo, è giunta un'ambulanza della Croce bianca di Magenta e, per capire al dinamica del sinistro stradale, anche gli agenti della Polizia Locale cittadina.

Per fortuna il ragazzo non era in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale di Magenta in codice verde per i normali controlli.