Investita una ciclista di 59 anni: interviene l'elisoccorso

Il grave incidente

Ad Abbiategrasso è arrivato l'elisoccorso ed un'ambulanza: a breve il trasporto in ospedale.

Grave investimento di una ciclista oggi, 10 maggio 2022: la donna di 59 anni è stata soccorsa ad Abbiategrasso in codice rosso. Sul posto anche l'elisoccorso.

L'intervento in codice rosso

Ambulanza ed elisoccorso in piazza Barbara Mussi Cazzamini ad Abbiategrasso: una donna di 59 anni è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. I medici e i volontari del 118 sono sul posto per prestare le prime cure alla donna, prima del trasporto in ospedale.

Presente anche la Polizia Locale di Abbiategrasso per i rilievi e per la gestione del traffico.