Incidente fra un'auto e una moto: mezzi di soccorso in codice rosso

L'impatto

Lo scontro è avvenuto intorno alle 9.30 di oggi, 10 maggio 2022, lungo via Industria ad Arconate.

Incidente lungo via Industria ad Arconate intorno alle 9.30 di oggi, 10 maggio 2022: coinvolto un automobilista e un motociclista di 71 anni. Sul posto l'ambulanza in codice rosso.

L'incidente lungo la via Industria

Sono sul posto le due ambulanze inviate dal 118 in via Industria ad Arconate per prestare le prime cure ai protagonisti di un incidente fra un'auto e una moto. Le ambulanze sono uscite in codice rosso ma al momento solo il motociclista, un uomo di 71 anni, si trova in gravi condizioni.

Sul posto la Polizia Locale di Arconate.