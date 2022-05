Grande successo, dopo due anni di stop, per BimbinBici

Più di 250 partecipanti

E’ la diciottesima volta che FIAB AbbiateinBici organizza questa pedalata per bambini della scuola primaria.

Grande successo, dopo 2 anni di sospensione per Covid, di BimbimBici, domenica 8 Maggio 2022 ad Abbiategrasso, che ha raggiunto i 250 partecipanti.

La pedalata raggiunge la "maggiore età"

E’ la diciottesima volta che FIAB AbbiateinBici organizza questa pedalata per bambini della scuola primaria accompagnati dai genitori, completamente gratuita, con lo scopo di promuovere l’uso quotidiano e turistico della bicicletta. Quest’anno il gruppo ha riunito oltre 250 persone tra bambini e genitori per la prima volta non solo di Abbiategrasso, ma anche di Albairate e Cassinetta di Lugagnano. Una trentina i soci FIAB che hanno presidiato tutti gli incroci, guidato ed accompagnato i partecipanti in un percorso circolare di 12 km tra i tre comuni, con fermata ad Albairate per visitare il Museo Agricolo e a Cassinetta per la merenda nel Parco comunale.

Una giornata di festa e collaborazione

La gioia dei partecipanti è stata espressa sia dai genitori sia dai bimbi impegnatissimi a pedalare, soprattutto i più piccoli. Non dimenticheranno sicuramente gli organizzatori una bambina a cui veniva da piangere perché l’anno prossimo farà la prima media e sarà fuori età per BimbimBici.

A tutti i bambini lo sponsor S.A.M.A.R. Biciclette di Cisliano ha regalato una pettorina giallo fluoresecente, per essere più visibili nel traffico, ed un buono sconto, mentre l’Associazione Scuola Amica ha offerto un dolce di merenda. Un grande aiuto è venuto dal Comune di Albairate che ha stampato i volantini distribuiti nelle classi (anche di Abbiategrasso e Cassinetta), e dal Comune di Cassinetta, che ha completato la merenda con un succo di frutta.