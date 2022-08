Investita dalla sua stessa auto: l'aveva accesa per l'aria condizionata

Investita dalla sua stessa auto a Legnano, l'aveva accesa per l'aria condizionata.

Investita dalla sua stessa auto

Ha acceso la sua auto per l'aria condizionata, per trovare un po' di fresco in quest'altra giornata di gran caldo. Ma quando è scesa la vettura si è spostata e l'ha investita. E' la disavventura capitata poco fa a una donna, a Legnano. Erano circa le 16 quando la donna, 58 anni e residente a Rho, si trovava in via Per San Giorgio. La sua macchina era parcheggiata lungo la strada. L'ha messa in moto per accendere il condizionatore, poi è scesa. Ma l'auto, per motivi ancora da accertare con chiarezza, si è mossa investendola.

I soccorsi

Le condizioni della donna sembravano gravissime. Sul posto sono arrivati, in codice rosso, l'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio insieme a una pattuglia della Polizia locale. Per fortuna la 58enne aveva riportato solo un grosso spavento e per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale.