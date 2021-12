Investita in piazza: 65enne grave in ospedale

L'incidente

Una donna di 65 anni è stata investita mentre si trovava in piazza San Martino a Inveruno: le sue condizioni sono gravi.

Donna investita in piazza

Erano circa le 16.30 di oggi, venerdì 10 dicembre 2021, quando una donna di 65 anni è stata investita mentre si trovava nella piazza centrale di Inveruno, piazza San Martino. I soccorsi sono stati allertati in codice giallo.

Arrivano i soccorsi

Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce bianca di Magenta, ma sono stati allertati anche gli agenti della Polzia Locale per capire la dinamica dell'incidente. Purtroppo le condizioni della 65enne erano davvero gravi ed è stata portata in ospedale a Magenta in codice rosso.