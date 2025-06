Addio a Villa Angelo Belloli: via alla demolizione

A Inveruno cala il sipario su Casa Angelo Belloli, progettata dall’architetto Mario Galvagni.

Due palazzine alte 14 metri al posto di Casa Angelo Belloli

Sono stati tagliati tutti gli alberi del parco che circondava la villa ed eliminate tutte le zone verdi, operazioni preliminari alla demolizione dello storico edificio.

L’intervento ha suscitato amarezza in molti cittadini, cambierà infatti per sempre la prospettiva di un angolo di territorio comunale caratterizzato da quella costruzione dalla forma particolare, che ha identificato per decenni Inveruno. Al suo posto sorgeranno due palazzine residenziali, ciascuna con un’altezza di 14 metri, per un totale di 21 appartamenti con box e posti auto interrati. Nelle casse comunali entreranno oneri di urbanizzazione per 160mila euro; il privato realizzerà a proprie spese un marciapiede lungo via Marcora fino a via Lazzaretto, che verrà ceduto al Comune.

La villa versava da tempo in stato di abbandono

La villa era da tempo in stato di abbandono ma in molti si aspettavano una ristrutturazione o comunque un recupero per altra destinazione che ne rispettasse però l’architettura originale, non sicuramente la demolizione. L’immobile non era tutelato, non c’erano vincoli, e la relazione tecnica presentata ha evidenziato criticità tali da rendere possibile l’abbattimento.

"Si sarebbe dovuta cercare una soluzione alternativa"

Il consigliere di opposizione Vincenzo Grande ha commentato:

"Servivano più approfondimenti per cercare di trovare una soluzione alternativa alla demolizione".