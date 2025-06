Vandali a scuola: rubano tablet e svuotano l'estintore nelle aule

Blitz dei vandali all'Istituto superiore Marcora di Inveruno: furto e danni.

Blitz dei vandali al Marcora

Furto e danni. E' quanto è successo all'Istituto superiore Marcora di Inveruno. Ignoti hanno agito nel cuore della notte di sabato 21 giugno 2025. Per entrare nella scuola hanno rotto una finestra, sulla quale non vi era l'allarme. Una volta dentro hanno danneggiato il distributore automatico di bevande e merendine, poi hanno preso un estintore e l'hanno svuotato in alcune classi, imbrattandole. Poi hanno rubato due tablet e sono scappati.

Indagini in corso

Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno raccogliendo elementi per tentare di risalire all'identità dei vandali.