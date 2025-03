Investe donna in monopattino e scappa: rintracciato e denunciato

E' finita in sala operatoria all'ospedale Galeazzi la donna cornaredese di 65 anni investita da un uomo in monopattino mercoledì pomeriggio a Cornaredo.

Investita in monopattino

Il fatto è avvenuto in via Villoresi. La signora era appena uscita da un negozio e si è avvicinata alla strada per attraversare. Mentre si trovava ancora sul marciapiede, è stata travolta da un uomo a bordo di un monopattino che, probabilmente per evitare il semaforo rosso sulla carreggiata, era salito sul marciapiede.

Via Villoresi

Forte l'impatto, con la signora che è caduta a terra picchiando contro un cestino dei rifiuti. Il giovane in un primo momento si è fermato. La signora ancora intontita dal colpo si è seduta su una panchina. "Mi ha chiesto come stavo. Poi mi ha detto che doveva andare a lavoro. Io non volevo chiamare l'ambulanza inizialmente, ho mia mamma anziana a casa di cui prendermi cura. Gli ho dato il mio numero di telefono, lui ha finto di chiamarmi ma non mi è mai apparso il suo numero. Quando ho rialzato la testa dal cellulare non c'era più" ci racconta.

Fuggito

La signora è stata raggiunta dal figlio e non ha richiesto l'intervento di un'ambulanza. Arrivata a casa però si è accorta che le botte prese dopo il colpo e la caduta non passavano ed è stata costretta a chiedere i soccorsi. Portata in ospedale al Galeazzi, questa mattina è stata sottoposta a un intervento per ridurre la frattura al femore riscontrata dai medici.

Polizia Locale

Sulle tracce del giovane si sono messi gli agenti del comando di Polizia Locale di Cornaredo. Attraverso la videosorveglianza, gli operatori sono riusciti a rintracciarlo in meno di 24 ore. Si tratta di un giovane di 26 anni italiano residente in zona. Per lui denuncia per fuga e omissione di soccorso.