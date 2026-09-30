Insegue l’ex compagna in auto: arrestato grazie al braccialetto elettronico

Viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna e la insegue in auto, nonostante sia sottoposto anche al controllo attraverso un braccialetto elettronico.

Insegue la ex nonostante il divieto

È proprio l’allarme partito dal dispositivo a far scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Cuggiono, che nel tardo pomeriggio di domenica 27 settembre hanno arrestato un uomo di 40 anni. L’episodio è avvenuto intorno alle 18. L’uomo, già destinatario di un provvedimento che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex compagna a seguito di precedenti molestie, si sarebbe messo alla guida per seguire la donna, 33 anni, lungo il tragitto tra Inveruno e Cuggiono. Il braccialetto elettronico ha rilevato la violazione e fatto scattare automaticamente l’allarme, consentendo ai militari di intervenire.

Arresto convalidato dal giudice

L’inseguimento si è concluso a Cuggiono, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno raggiunto e bloccato il 40enne, arrestandolo. L’uomo è comparso lunedì 28 settembre davanti al giudice per il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato e per il 40enne è stata disposta la custodia in carcere.